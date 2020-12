An der Kreuzung bei der "Frischen Quelle" stehen aus allen vier Richtungen Autos an. Zwei hier, drei dort, da nochmal zwei und schließlich an der vierten Einmündung mein Wagen. Es ist 21.01 Uhr und noch so ein Betrieb? Eigentlich müsste wegen der Ausgangsbeschränkungen doch Ruhe auf den Straßen herrschen. Nehmen die Kronacher die Auflagen im Kampf gegen die Pandemie etwa nicht ernst? Ich will es genau wissen und unternehme deshalb einen kleinen Streifzug durch den Landkreis.