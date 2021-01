Der Verein Lebenshilfe Kronach wurde zum Jahreswechsel von Corona-Infektionen in seinen beiden Wohnheimen getroffen. Mitarbeiter wie Betreuer wurden positiv auf das Virus getestet. Über den aktuellen Sachstand informieren nun Vorstand, Geschäftsführung und Wohnheimleitung der Lebenshilfe Kronach in einer Pressemitteilung. Dieses Schreiben erreichte am Donnerstag die Redaktion.

Das Hoffen auf den Februar

Das Ergebnis der letzten Reihentestung von Bewohnern und Beschäftigten beider Wohnheime gibt den Verantwortlichen laut Pressemitteilung Anlass zur Hoffnung, zu Beginn des Februars wieder zu einem geregelten Betrieb übergehen zu können.

Nur noch zwei Bewohner und eine Beschäftigte seien zuletzt positiv auf Covid-19 getestet worden. "Die aktuelle Situation ist jedoch immer noch sehr angespannt", heißt es in dem Schreiben weiter.

Wegen des Corona-Ausbruchs werden derzeit nur 29 Bewohner in den beiden Wohnheimen betreut. Normalerweise leben dort 52 Menschen mit Handicap. Sieben Bewohner befinden sich noch in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Drei Bewohnerinnen sind weiterhin in zwei Seniorenhäusern im Landkreis Kronach untergebracht. 13 weitere Bewohner, welche in der nächsten Zeit sukzessive zurückkehren werden, leben vorübergehend bei ihren Eltern oder bei gesetzlichen Betreuern.

"Problematisch gestaltet sich nach wie vor der Aufbau eines geregelten Dienstplans", so die Pressemitteilung. Das liegt daran, dass 20 Beschäftigte noch in Quarantäne oder arbeitsunfähig sind. Insgesamt umfassen die Teams der beiden Wohnheime 37 Fach- und Hilfskräfte, so dass derzeit nur mit 17 Beschäftigten geplant werden kann.

Personalplanung sichern

Aus diesem Grund greift die Lebenshilfe schwerpunktmäßig auf Beschäftigte aus den anderen Fachbereichen zurück, um den Betrieb der beiden Wohnheime sicherzustellen. Schließlich haben mittlerweile die vier Helfer von TEAM BAYERN und die acht Soldaten der Bundeswehr ihren Einsatz beendet.

"Die Lebenshilfe Kronach befindet sich auf einem guten Weg und möchte sich nochmals bei allen Helferinnen und Helfern und auch bei den Beschäftigten des Vereins für die überaus große Unterstützung in den vergangenen Tagen recht herzlich bedanken", so die Verantwortlichen.