Wie das Landratsamt Kronach berichtet, habe Innenminister Joachim Herrmann gestern in Fürth die regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung bis 2041 vorgestellt. In Bezug auf die Zahlen des Landkreises Kronach gab Landrat Klaus Löffler nun ein Statement ab:

"Wir nehmen solche Zahlen durchaus als Herausforderung an. Deshalb haben wir bereits sehr viele Weichenstellungen vorgenommen, die uns für die Zukunft optimistisch stimmen. Man sollte aber grundsätzlich nicht den Fehler machen, die Vorausberechnung lediglich auf den prognostizierten prozentualen Rückgang der Bevölkerungszahl zu reduzieren. Das wäre in der Analyse zu kurz gesprungen. Wenn man die Situation differenziert beleuchtet, dann wird man erkennen, dass sich der Rückgang der Bevölkerungszahl weiterhin abschwächt und dass wir nun mit 9,1 Prozent sogar erstmals seit längerer Zeit im einstelligen Bereich liegen. Das spornt uns weiter an, immer besser zu werden.

Positiv entwickelt sich auch der vorausberechnete Saldo aus Zu- und Abzügen. Demnach wurden uns bereits im vergangenen Jahr noch 5,2 Prozent mehr Zu- als Wegzüge und damit als Resultat daraus ein Bevölkerungszugewinn prognostiziert – die aktuelle Vorausberechnung legt sogar einen Wert von 7,2 Prozent zugrunde. Dass am Ende dennoch ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen ist, ist nicht zuletzt ein Ergebnis der Altersstruktur unserer Bevölkerung. Aber auch darin liegt viel Positives: Laut einer Studie des Magazins 'Focus' belegt Kronach unter knapp 900 Kleinstädten in Deutschland Platz 56, wenn es um die höchste Lebensqualität für Senioren geht.

Auch wenn es natürlich immer Verbesserungsbedarf gibt, so zeigt all das doch vor allem, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. Wir arbeiten konsequent daran, das Hochschulangebot an unserem Lucas-Cranach-Campus auszubauen. Millionenschwere Investition in unsere weichen und harten Standortfaktoren haben wir bereits getätigt und werden dies auch weiterhin tun. Wir werden weiter massiv in unsere Bildungseinrichtungen investieren, aber auch den Ausbau unserer Kreisstraßen und Radwege vorantreiben.

Auch der bereits begonnene Ausbau der B 173 von und nach Lichtenfels als wichtige Lebensader für unseren Wirtschafts- und Lebensraum wird uns Verbesserungen bringen. Nicht zu vergessen ist die beschlossene Verlagerung der Beamtenfachhochschule von Herrsching nach Kronach mit allein 600 Studienplätzen.

All dies wird im Idealfall dazu führen, dass unser Landkreis nicht nur attraktiver, sondern insgesamt auch jünger, bunter und damit homogener wird. Und Homogenität bedeutet für eine Gesellschaft auch Stabilität – ein Punkt, den man in der Gesamtbetrachtung nicht unterschätzen sollte. Ich bin überzeugt, dass uns dies gelingen wird. Deshalb werden wir den eingeschlagenen Weg konsequent fortführen."

