Im Landkreis Kronach sind am Montagnachmittag, 14. März, die ersten ukrainischen Flüchtlinge angekommen, die von der Regierung von Oberfranken zentral zugewiesen wurden. Insgesamt 51 Personen wurden per Bus vom Ankerzentrum in Bamberg nach Nordhalben in die Nordwaldhalle und damit in eine der beiden Notunterkünfte im Landkreis gefahren. Wie das Landratsamt Kronach mitteilt, wurden sie dort von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BRK und des Landratsamtes in Empfang genommen und betreut.

In den beiden Notunterkünften in Nordhalben und Tettau können nach aktuellem Stand insgesamt 100 Personen untergebracht werden. Ziel ist es, die Aufenthaltsdauer in den Notunterkünften so kurz wie möglich zu gestalten und die Flüchtlinge stattdessen möglichst schnell auf dezentrale Unterkünfte zu verteilen.

Insofern gilt der Dank allen Bürgerinnen und Bürgern für bereits erfolgte Wohnungs- und Hilfsangebote. Gerne können auch weiterhin Räumlichkeiten angeboten werden – am einfachsten über die Homepage des Landkreises unter https://www.landkreis-kronach.de/aktuelles/ukrainehilfe/unterkuenfte-melden/

Sofern zentral Hilfsgüter bzw. Sachspenden für hier in der Region angekommene Kriegsflüchtlinge benötigt werden, wird das Landratsamt entsprechend informieren.