Im September 2022 stellte der international tätige Autozulieferer Dr. Schneider mit Hauptsitz in Kronach-Neuses einen Insolvenzantrag. Nun werde die Unternehmensgruppe an den indischen Autoteile-Hersteller Samvardhana Motherson International (SMIL) verkauft, berichtet die Wirtschaftswoche.

Der Hersteller aus Indien kaufe Dr. Schneider mit 4500 Beschäftigten für 118,3 Millionen Euro.

Autozulieferer Dr. Schneider in Kronach-Neuses wird an einen der weltweit größten Autoteile-Hersteller verkauft

Anfang 2022 hatte Dr. Schneider zunächst angekündigt, Einsparungen und "Personalanpassungen" vorzunehmen, einige Monate später folgte dann der Insolvenzantrag. Der "Wandel der Automobilindustrie, ein rückläufiger Markt insbesondere in Europa, globaler Preisdruck, aber auch interne Ursachen" würden die Geschäftsentwicklung der Schneider Unternehmensgruppe derzeit "beeinträchtigen", erklärte der Autozulieferer damals. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Automobilindustrie hätten zudem ihr Übriges getan.

Nun folgte die Nachricht vom Kauf des insolventen fränkischen Automobilzulieferers. "Wir glauben, dass wir dieses Geschäft drehen können", zitiert die Wirtschaftswoche SMIL-Chef Vivek Chaand Sehgal. "Wir sehen viele Synergien und ungenutzte Potenziale, besonders in Forschung und Entwicklung", heiße es weiterhin.

Die 1975 gegründete Motherson Gruppe ist nach eigenen Angaben einer der weltweit größten Hersteller von Komponenten für die Automobilindustrie. Er beliefere alle großen Automobilhersteller weltweit mit Cockpits, Stoßfängern, Rückspiegeln, Kamerasystemen, Lichtsystemen, dekorativen Innen- und Außenverkleidungen, Kabelbäumen, Belüftungssysteme sowie Fahrzeugkabinen für Nutzfahrzeuge und mehr.

Der indische Autoteile-Hersteller ist an über 300 Standorten in 41 Ländern (Nordamerika, Südamerika, Europa, Südafrika, Naher Osten, Asien-Pazifik und Australien) vertreten. In Deutschland ist die Samvardhana Motherson Gruppe durch das Unternehmen SMP aus Bötzingen bei Freiburg vertreten.