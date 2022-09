Kronach: Autozulieferer Dr. Schneider muss Insolvenz anmelden

Der Autozulieferer Dr. Schneider aus Kronach hat Insolvenz angemeldet. Man wolle sich mithilfe eines Insolvenzverfahrens sanieren, teilt das weltweit tätige Unternehmen aus Franken in einer Mitteilung mit. Dazu habe die Geschäftsführung für die deutschen Gesellschaften der Gruppe am Mittwoch, dem 07. September 2022, einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Coburg eingereicht. Das Unternehmen hatte bereits im Februar "Personalanpassungen"wegen eines "signifikant negativen" Ergebnisses 2021 angekündigt.

Autozulieferer Dr. Schneider aus Kronach ist insolvent - Konzern nennt Corona-Auswirkungen als Hauptursache

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte das zuständige Amtsgericht Coburg demnach Rechtsanwalt Joachim Exner von der Kanzlei Dr. Beck und Partner aus Nürnberg. "Die Produktion geht in vollem Umfang weiter", wird Exner zitiert. Im Stammwerk Kronach-Neuses sei die Belegschaft am Mittwochnachmittag von der Geschäftsführung, von den Gesellschafterinnen und vom Insolvenzverwalter

über das am Vormittag eingeleitete Insolvenzverfahren informiert worden. Die Löhne und Gehälter der rund 2000 Beschäftigten seien für drei Monate über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit "in vollem Umfang abgesichert", heißt es.

"Wie vielen Unternehmen der Branche machen der Schneider-Gruppe die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Automobilindustrie zu schaffen", so der Autozulieferer zu den Ursachen der Insolvenz. Das Unternehmen sei "trotz intensiver Sparmaßnahmen in eine Liquiditätskrise geraten". Insolvenz angemeldet hätten jeweils nur die deutschen Gesellschaften der Gruppe. Die eigenständigen Gesellschaften in den USA, China, Spanien und Polen sind nicht von der Insolvenz betroffen.

In den kommenden Tagen werde sich der vorläufige Insolvenzverwalter "ein exaktes Bild von der wirtschaftlichen Lage machen und alle Sanierungsoptionen prüfen". Denkbar sei "eine Investorenlösung oder auch ein Insolvenzplan, das heißt eine Art Vergleich mit den Gläubigern", so der Konzern. "Dr. Schneider gehört zu den Marktführern für Produkte im Fahrzeuginnenraum und hat erstklassige Kundenbeziehungen mit nahezu allen führenden Automobilherstellern", wird der vorläufige Insolvenzverwalter zitiert, der "grundsätzlich gute Chancen für eine Sanierung" sehe.

