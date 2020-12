Hände desinfizieren , Temperatur messen, anmelden, den Arzt aufsuchen, ein kurzes Gespräch, ein kleiner Stich, ein bisschen warten, auschecken. Wenn alles nach Plan verläuft, könnte so der grobe Ablauf für den wichtigsten Schlag gegen die Corona-Pandemie aussehen: die Impfung . In der Industriestraße 11 stehen die Verantwortlichen des Impfzentrums schon in den Startlöchern. Damit haben die Kronacher die ambitionierte Vorgabe, bis 15. Dezember in allen Kreisen Bayerns ein solches Zentrum zu installieren, deutlich übertroffen.