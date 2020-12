Mit dem Dezember kam auch der Schnee in den Frankenwald. Ob es daran lag, dass der Betrieb auf den Straßen am Dienstag überschaubar war, können Michael und Sven Hofmann vom Wallenfelser Autohaus Hofmann nicht beantworten. Allerdings sagen sie, dass die Autofahrer sich heutzutage in der Regel viel eher auf die kalte Jahreszeit einstellen als vor Jahren noch. Trotzdem gibt es auch Nachzügler, die erst jetzt mit den ersten Flocken ihre Winterreifen montieren lassen.