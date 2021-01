Im Seniorenhaus Kronach des BRK kam es zu mehreren Coronainfektionen (wir berichteten). Am Samstagnachmittag fand die mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Reihentestung von 40 Bewohnern und 31 Mitarbeitern des betroffenen Wohnbereiches statt. Am Montag erhielt das BRK dann die Ergebnisse. Laut diesen gibt es bei den Bewohnern 20 Covid-positiv-Fälle und bei den Mitarbeitern vier Covid-positiv-Fälle.

In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werden die bereits am 29. Dezember 2020 vorgenommene Isolierung des betroffenen Wohnbereiches und die damit verbundenen besonderen Schutzmaßnahmen bis einschließlich 14. Januar 2021 fortgesetzt. Voraussichtlich für den 12. Januar 2021 wird eine zweite Reihentestung geplant.

Einen weiteren eher überraschenden Ausbruch des Virus' gab es im Altenpflegeheim Sonnen-Blick in Küps. Dort, wo bereits der erste Teil der Impfung Bewohnern und Mitarbeitern verabreicht wurden. Wie Einrichtungsleiterin Silvia Meusel am späten Montagnachmittag unserer Redaktion mitteilt, haben sich neun Bewohner und drei Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert. Eine Isolationsstation wurde bereits eingerichtet. Am Donnerstag finde ein Reihentest aller Bewohner und Mitarbeiter statt.

Wie das Landratsamt Kronach mitteilt, liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis derzeit bei 154,3. 159 Infizierte befinden sich derzeit in Quarantäne. 32 Menschen sind an den Folgen einer Covid-19-Infektion im Kreis Kronach gestorben.