Hoffnungsvolle Nachrichten kommen am Donnerstag aus Wallenfels. Die Schnelltests der Bewohner im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth waren in den vergangenen Tagen allesamt negativ.

Das bedeutet: "Wir haben aktuell keine corona-positiven Bewohner mehr." Die Erleichterung in der Stimme von Caritas-Kreisgeschäftsführerin Cornelia Thron vermittelt einen Eindruck davon, wie herausfordernd die vergangenen dreieinhalb Wochen für alle Beteiligten waren.

Die Sorge um Bewohner und Mitarbeiter, die Herausforderung, die älteren Menschen vor der Kulisse der akuten Bedrohung zu versorgen und nicht zuletzt alle menschenmöglichen Bemühungen, zu verhindern, dass sich das Virus auf die anderen Stationen ausbreitet - "es war eine Ausnahmesituation, doch zusammen haben wir groß gekämpft", bescheinigt Cornelia Thron ihrem Team. Von den Mitarbeitern in Wäscherei und Küche über das Pflegepersonal bis zur Verwaltungsebene - alle haben an einem Strang gezogen.

Die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und die Zusammenarbeit mit der Marktrodacher Ärztin Birgit Konrad, die im Heim die PCR-Tests durchgeführt hat, sei reibungslos verlaufen. "Jetzt können wir aufatmen, aber vorsichtig." Die Kreisgeschäftsführerin vergisst dabei nicht ihre fünf Mitarbeiter, deren Tests aktuell noch positiv sind oder die drei Bewohner des St. Elisabeth, die inzwischen gestorben sind und positiv auf das Virus getestet wurden.

Alle drei seien hohen Alters und gesundheitlich in schlechter Verfassung gewesen. Ob Corona bei der Todesursache eine Rolle gespielt hat, ist in solchen Fällen schwer zu sagen. Fakt ist, dass ihre Testergebnisse positiv waren und sie somit in der Statistik als Corona-Todesfälle zählen.

Langsam Richtung Normalbetrieb

Auch wenn die akute Bedrohung erst einmal abgewandt ist: Für die 110 Mitarbeiter des Heims bleibt Vorsicht das oberste Gebot. "Wir gehen nun Stück für Stück in den normalen Pflegebetrieb zurück", schildert Cornelia Thron den Fahrplan für die kommenden Wochen. So dürfen die Bewohner der Station, auf der es die Infizierte gab, inzwischen wieder den Wohnbereich nutzen. Auch die Beschäftigungstherapie findet in kleinen gruppen wieder statt.

Doch die Sicherheitsmaßnahmen bleiben wie vor dem Ausbruch bestehen. Auch der Quarantänebereich, in dem die infizierten Bewohner untergebracht waren, wird weiter genutzt. Eine Handvoll Bewohner liegt derzeit noch im Krankenhaus. Selbst wenn deren letzter Test negativ ausfällt, müssen sie nach ihrer Rückkehr erst einmal in Quarantäne. Die kann, je nachdem wie lange der letzte Test zurückliegt, noch zwischen fünf und 14 Tagen andauern.

Alle Bewohner und Mitarbeiter werden wöchentlich weiterhin getestet. Die Caritas-Geschäftsführerin hat sich bei den Schnelltests bereits um Nachschub gekümmert. Das gibt auch den 450 Caritas-Mitarbeitern die Sicherheit, sich jederzeit testen lassen zu können, sollten sie befürchten, mit dem Virus in Kontakt gekommen zu sein.

Das Besuchsverbot besteht noch bis zum 6. Dezember. Viele Familien fragen sich, ob sie ihre Angehörigen in der Adventszeit wieder besuchen dürfen. In einem Brief informiert sie Cornelia Thron darüber, dass die Caritas aktuell an einer Lösung arbeitet, dass die Bewohner an den Weihnachtsfeiertagen Besuch empfangen können. Die hiesigen Betreiber von Pflegeheimen und Wohlfahrtsverbände tauschen sich wöchentlich aus. "Wir sprechen uns gegenseitig ab. Ziel ist immer, dass wir gemeinschaftliche Lösungen finden." Sobald es die gibt, werden die Angehörigen informiert.

Das Virus fordert von allen Beteiligten einen langen Atem. Bei aller Vorsicht bleibt das Risiko, dass jemand vom Personal oder einer der 88 Bewohner infiziert wird. Doch der vorerst überwundene Ausnahmezustand ist für Cornelia Thron ein Lichtblick. "Wir sind jetzt hoffentlich mit dem Virus durch."