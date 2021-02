Am Mittwochmorgen befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Bundesstraße 8 in Kitzingen. An der Kreuzung zum Texasweg fuhr der Mann aus Unachtsamkeit auf einen davor haltenden Renault auf, heißt es im Bericht der Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 53-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Bundesstraße 8 in Kitzingen stadtauswärts in Richtung Kreisel. Aus Unachtsamkeit fuhr der Mann auf einen davor haltenden BMW hinten auf, schreibt die Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.