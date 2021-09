Kitzingen vor 33 Minuten

Zu knapp vor Fahrrad eingeschert

Bereits am Montag um 13.05 Uhr kam es in der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen zu einer Verkehrsunfallflucht, heißt es im Bericht der Polizei. Eine unbekannte Person überholte mit einem unbekannten Fahrzeug einen 16-jährigen Radfahrer stadtauswärts auf Höhe der Einmündung zur Pflaumengasse. Dabei scherte die Person so knapp vor dem Jungen ein, dass dieser nach rechts auswich, gegen den Bordstein fuhr und stürzte. Der Schüler zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug fuhr weiter.