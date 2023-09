Wiesentheid: Arbeiten an Kreisstraße KT10 beendet - Sanierungsmaßnahme lief "wie am Schnürchen"

Wie das Landratsamt Kitzingen in folgender Pressemeldung bekannt gibt, konnte eine Sanierungsmaßnahme an der Kreisstraße KT 10 zwischen Reupelsdorf und Wiesentheid rechtzeitig zum Schulstart kommende Woche beendet werden, so dass sie in Kürze wieder für den Verkehr freigegeben wird:

Im Zuge des jährlichen Deckenbauprogrammes wurde mit der Maßnahme ein Lückenschluss vollzogen. Im Jahr 2019 wurde ein Teilstück der Kreisstraße KT 10 zwischen Wiesentheid und „Lauber Kreuzung“ saniert. Nun das restliche Stück in Richtung Reupelsdorf.

Vom Ortsende Reupelsdorf bis zu „Lauber Kreuzung“, Knotenpunkt der KT 10 mit der KT 45 wurden letztes Jahr Vorarbeiten wie Ausbessern von Druckstellen und dergleichen durch den Kreisbauhof durchgeführt. Im Zuge des Deckenbaues wird nun, nach Verlegen einer Asphaltarmierung, eine neue Deckschicht mit 4 cm Stärke aufgebracht. Die Asphaltarmierung dient zur Risse-Überbrückung in der vorhandenen Unterlage, sprich verhindert, dass sich die Risse in die neue Decke vorsetzen.

Landrätin Tamara Bischof informierte sich vor Ort über den Fortschritt der Bauarbeiten und freute sich über den sehr guten Verlauf: „Es ist schön zu sehen, dass bei dieser Sanierungsmaßnahme wirklich alles wie am Schnürchen geklappt hat, so dass die Straße innerhalb nur einer Woche fit gemacht wurde, für den wieder anziehenden Verkehr nach den Sommerferien.“