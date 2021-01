Weil die Corona-Krise die ganze Welt erfasst hat und die Produzenten im globalen Süden in dieser schwierigen Situation in der Regel nicht auf Rettungsschirme, Zuschüsse oder Steuersenkungen der Regierung hoffen können, möchte die Weltladen-Bewegung einen Beitrag zur globalen Solidarität leisten.

So wurde die Mehrwertsteuer-Senkung von Juli bis Dezember nicht an die Kunden weitergegeben, die im Schnitt bei 15 Euro Einkaufswert eine Ersparnis von 30 Cent bedeutet, die nicht merklich entlaste, sondern mit dem Geld sollen die Partner gestärkt werden. "Wir können damit öffentlich zeigen, dass wir auch in dieser Krisensituation anders wirtschaften und die unterstützen, die es am Nötigsten haben und gleichzeitig am wenigsten unterstützt werden", heißt es im Presseschreiben des Volkacher Weltladens.

Die vielen kleinen Beiträge könnten in der Summe einen großen Unterschied für die Produzenten machen. Der Eine-Welt-Verein Volkach hat auf diesem Weg eine Summe von 850 Euro gesammelt, die nun an die Produzenten weitergeleitet werden können.