Endlich wieder einmal ein besonders schönes Weinfest in Kleinlangheim möglich, so der Tenor der 1. Bürgermeisterin Gerlinde Stier. Die Weinfestgemeinschaft, das sind der Schützenverein, der Fußballverein, die Dorfjugend und die Gemeinde hat unter der Organisation von Marco Höhn, nach wochenlanger Vorbereitung einen wunderschönen Festplatz eingerichtet.

Den Besucher laden blumengeschmückte Sitzecken und Lounges mit dem Blick zur großen Bühne zum Verweilen ein. Das Angebot an Getränken und Essen ist diesmal besonders vielfältig. Auch für die Familien mit Kindern sind neben dem Spielplatz auch ein Stand mit Crêpes und Nutella, sowie ein Eiswagen aufgebaut. Der Weinfestival-Start am Mittwochabend mit der Band "Dr. Feelgood" war ein toller Erfolg.

Zur Weinfesteröffnung am Freitag in der Kirchenburg sorgte das schöne Wetter, der Wein und Gebäck bei den Gästen für gute Stimmung. Am Anfang der Weinfesteröffnung trug der Gesangverein unter der Leitung von Talia von Bezold zwei Weinlieder vor.

Die Bürgermeisterin begrüßte dann freudestrahlend den örtlichen Pfarrer und Hausherrn Harald Vogt, die Landrätin Tamara Bischof mit ihrem Ehegatten, die Weinprinzessin Julia I. und die anwesenden Weinprinzessinnen der Nachbarorte und weitere Gäste. Sie bedankte sich recht herzlich bei allen Helfern, die zum Gelingen des Weinfestivals beitrugen, besonders bei Julia I. und Marco Höhn mit einem Blumenstrauß. Anschließend lobte Weinprinzessin Julia I. in ihrer Laudatioden sehr guten Zusammenhalt und Arbeitseifer der Helfer. Das Weinfestival bezeichnete sie stolz als eines der schönsten im Landkreis. Sie ist in Kleinlangheim, auch bedingt durch Corona, eine der dienstältesten Weinprinzessinnen.

Marco Höhn bedankte sich auch noch einmal bei seinen Helfern und er hoffe auf ein erfolgreiches Festival. Der Spielmannszug Wiesenbronn begleitete anschließend die Gäste zum Weinfestplatz.

Von: Dieter Zeller (2. Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit, Markt Kleinlangheim)