Gnodstadt vor 34 Minuten

Was passiert eigentlich bei GOK? – Die SPD Marktbreit lud zur Firmenbesichtigung

Obwohl die Firma GOK mit 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Marktbreit ist, wissen die wenigsten, was genau hinter den Firmentoren an der Obernbreiter Straße vor sich geht. Denn die Produkte dieser Firma, Gasregler und -armaturen, werden hauptsächlich an gewerbliche Kunden vertrieben.