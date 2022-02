Vorfreude sei bekanntlich die schönste Freude. Und so freut man sich auch in Iphofen schon auf viele Erlebnisse im Jahr 2022, wie die Stadt in einem Presseschreiben mitteilt.

Im März steht die Eröffnung von zwei neuen Genusspunkten an: Das Genusshaus am Marktplatz, das vor allem den "Zwischendurch-Hunger" am Mittag und Nachmittag stillen werde und die Wiedereröffnung der Vinothek am Kirchplatz.

Im Knauf-Museum ist vom 27. März bis 6. November eine Marilyn-Sonderausstellung zu sehen. Sie taucht ein in die Welt von Marilyn Monroe und begleitet diese auf ihrem Weg zur Stilikone. Für Familien bietet sich die Sonderausstellung "Rund um die Burg" (2. April bis 8. Juli) im Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim an.

Naturerlebnisse

Wandern, Radeln durch Weinberge, Wald und Wiesen ist rund um Iphofen zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Aktive kommen auf TraumRunden, Naturerlebniswegen, Weinentdeckerrunde und vielen weiteren Wegen auf ihre Kosten. Führungen durch die Weinberge und die Natur laden dazu ein, dem Winzer über die Schulter zu schauen und mehr zum Weinanbau und die Flora und Fauna zu erfahren.

Und wer lieber in Ruhe die Natur genießt, der lässt auf einer Panoramaschaukel die Seele baumeln, entspannt in der Liege am Geschichtsweinberg oder dem Mittelwaldpavillon, genießt die Sonne in den Liegestühlen am Stadtsee oder lässt sich von der Aussicht am terroir f bei einem Picknick verzaubern.

Bei einem Iphofen-Ausflug sollte ein Bummel durch die historische Altstadt natürlich nicht fehlen. Dort gibt es mittlerweile viele kleine Manufakturen und individuelle Läden zu entdecken. Modeschneiderei, Stoffkunst- & Polsterwerk, Schuhmacherei, Buchbinderei, Genusshandwerk, Goldschmiede, Blumen-, Deko- oder Buchladen haben viel Schönes und Handgemachtes im Angebot und laden zum Stöbern und Einkaufen ein.

Geheimtipps erleben

Selbst für Iphofen-Kenner gibt es noch eher unbekannte Plätze, die als Geheimtipps gelten. Wie wäre es beispielsweise mit einem Spiel auf der Boulebahn am Stadtsee oder einem erfrischenden und gesunden Gang durch die Kneippanlagen?

Wer noch mehr Vorfreude auf die Iphofen-Erlebnisse spüren möchte, der schaut einfach auf die Iphöfer Facebook (tourist.iphofen)- und Instagramseite (@iphofeninfo). Dort gibt es noch genauere Informationen und Impressionen zu den einzelnen Erlebnissen, auf die sich Iphofen Bürger und Gäste 2022 freuen können.

Weitere Infos: Tourist Information Iphofen, Tel.: (09323) 870306, tourist@iphofen.de, www.iphofen.de