Am Montagmorgen ereignete sich an der Kreuzung zur Staatsstraße 2271/Enheimer Straße in Marktbreit ein Verkehrsunfall, heißt es im Polizeibericht. Eine 69-jährige Fahrzeugführerin bog mit ihrem Pkw von der Enheimer Straße aus nach links ab. Hierbei missachtete die Frau die Vorfahrt eines von links kommenden Fords. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau und der 80-jährige Fahrzeugführer im Ford erlitten jeweils leichte Verletzungen. Beide Personen wurden vor Ort von Helfern des BRK-Fahrzeugs ärztlich versorgt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 19 000 Euro.

Vom Rad gestürzt

Am Montagmorgen befuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Strehlhofer Weg in Volkach. Auf Grund der vereisten Fahrbahn stürzte der Mann laut Polizeiangaben beim Absteigen von seinem Fahrrad. Durch den Aufprall mit dem Kopf auf die Fahrbahn erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Er kam anschließend mit dem BRK-Fahrzeug in die Klinik Kitzinger Land zur ärztlichen Behandlung. Es entstand kein Schaden.