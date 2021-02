Wiesentheid vor 1 Stunde

Vorfahrt genommen: Auto in Wiesentheid gerammt

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten hat sich laut Polizei am Freitagnachmittag in Wiesentheid an der Kreuzung Rüdenhausener Straße/Industriestraße ereignet. Ein 58-jähriger Autofahrer übersah den Wagen der vorfahrtsberechtigten VW-Fahrerin und stieß mit seiner Front gegen ihre Beifahrerseite. Die Fahrerin erlitt dadurch Schmerzen im Oberkörper und wurde vorsorglich untersucht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.