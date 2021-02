Ein 20-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Dienstagmorgen mit seinem Auto die Innere-Sulzfelder-Straße in Kitzingen. Auf Grund schneebedeckter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei in ihrem Bericht, rutschte der Mann nach links über die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Wagen gegen einen geparkten Audi. Es entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro.

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Auto die Mainstockheimer Straße in Ktzingen. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, schreibt die Polizei weiter in ihrem Bericht. Er geriet nach rechts und das Fahrzeug stieß gegen eine Hauswand. Es entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro.

Am Dienstagfrüh ereignete sich auf der Frickenhäuser Straße in Segnitz ein Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Verkehrsteilnehmer geriet nach Polizeiangaben mit seinem Räumfahrzeug im Auslauf einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort rutschte das Fahrzeug gegen einen entgegenkommenden Lkw. Dieser wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 8500 Euro, so die Polizei abschließend in ihrem Bericht.