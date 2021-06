Hörblach vor 23 Minuten

Verkehrsschild angefahren und abgehauen

Am Montag, um 16.50 Uhr, gab es in Hörblach in der Kitzinger Straße eine Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer rangierte mit seinem Lkw-Gespann an der Einmündung Großlangheimer Straße/Kitzinger Straße. Hierbei stieß er mit seinem Auflieger gegen ein Verkehrszeichen. Dieses wurde laut Polizei stark verbogen. Der Unfallverursacher begutachtete das Schild und flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.