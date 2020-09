"Rauchentwicklung im Gebäude" - mit diesem Stichwort wurden am Samstagvormittag die Feuerwehren aus Obervolkach, Gaibach und Volkach in die Landsknechtstraße nach Obervolkach gerufen. Wie Moritz Hornung, Pressesprecher der Volkacher Wehr, auf Anfrage mitteilte, ging ein Trupp der Volkacher Feuerwehr unter schwerem Atemschutz in das stark verrauchte Wohnhaus.

Der Auslöser des vermeidlichen Brandes war rasch gefunden. Ein Toaster, der in einem Küchenschrank stand, ging vermutlich auf Grund eines technischen Defektes von alleine an. Folglich schmolzen darauf abgestellte Plastikschüsseln, die auch Ursache für den beißenden Rauch waren. Der Schrank wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert und ausgeräumt. Währenddessen wurde der giftige Rauch mit Hilfe eines Hochdrucklüfter aus dem Haus geblasen.

Nach knapp einer Dreiviertelstunde konnte der Einsatz beendet werden und die Bewohner kehrten wieder in das Haus zurück.