Kitzingen/Sulzfeld vor 47 Minuten

Spende für Mainfränkische Werkstätten

Eine freudige Überraschung erlebten die Mitarbeiter der Mainfränkischen Werkstätten in der Floßhafenstraße in Kitzingen, als ihnen die Galeristin Angelika Müllner-Pianka von der Galerie Papiushof in Sulzfeld einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro überreichte. Der Leiter der Werkstätten, Günter Müller, bedankte sich und teilte mit, dass die Summe für ein künftiges Betriebsfest Verwendung finden wird.