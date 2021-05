Kitzingen vor 44 Minuten

Sexuelle Handlungen auf dem Kinderspielplatz



Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr meldete eine Passantin über den Polizeinotruf, dass auf dem Kinderspielplatz am Bleichwasen in Kitzingen eine männliche Person liege und dort sexuelle Handlungen an sich selbst vornehmen würde, heißt es im Polizeibericht.