Volkach vor 1 Stunde

Schulflohmarkt an der Mädchenrealschule Volkach

Besucher der Stadt Volkach hatten die Gelegenheit sich auf dem Schulgelände der Mädchenrealschule umzusehen, denn hier gab es an allerlei Ständen die Möglichkeit für einen kleinen Einkaufsbummel. Ein Flohmarkt lockte mit alten Karten, Mikroskopen sowie Schulbänken und Stühlen. Zudem boten die Schwestern des Klosters St. Maria selbst gekochte Marmeladen und allerlei Handarbeiten zum Kauf an. Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz, denn der Elternbeirat verwöhnte die Besucher mit leckeren Klosterbratwürsten, Kaffee und Kuchen. Schokoladenfans kamen ebenfalls auf ihre Kosten, denn das Fairtrade-Team der Schule lockte an seinem Stand mit den verrücktesten Schokoladenkreationen des Herstellers "Tony's Chocolonly". Bei strahlendem Sonnenschein genossen die Anwesenden die gemütliche Atmosphäre und konnten zudem noch einen Blick auf die sich auf der Zielgerade befindenden Baustelle der Schule werfen. Ab kommendem Schuljahr wird dieser Anbau hochmoderne Räume für die naturwissenschaftlichen Fächer beherbergen.