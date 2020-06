Kitzingen vor 1 Stunde

Online-Kurse für Eltern mit Kindern bis drei Jahre

Gesundes Essen von Anfang an ist die Basis für eine gesunde Lebensweise und ein stabiles Immunsystem. Das Netzwerk "Junge Eltern/Familie" möchte Eltern dabei unterstützen und hat ein Kursangebot für Familien mit Kindern bis zu drei Jahren im Landkreis Kitzingen entwickelt. Die Referenten geben Antworten, Tipps und Anregungen für den Familienalltag in Theorie und Praxis, wie es in einer Pressemitteilung heißt.