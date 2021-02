Volkach aktualisiert vor 1 Stunde

Online-Angebot: Vhs Volkach Gerolzhofen geht neue Wege

Vom E-Gitarrenworkshop über Hatha Yoga Mix bis zum Englisch-Kurs: Die Vhs Volkach Gerolzhofen trägt der Pandemie weiterhin Rechnung und baut ihr Online-Angebot kontinuierlich aus. So finden im März einige neue Online-Kurse statt. „Die Vhs Volkach Gerolzhofen geht aufgrund der Pandemie neue Wege und daher arbeiten wir daran, unser Online-Angebot weiter auszubauen“, erläutert Susanne Holst-Steppat, Leiterin der Vhs Volkach, in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft. Sie fügt hinzu, dass gerade das Online-Programm ständig aktualisiert werde. „Daher lohnt sich der regelmäßige Blick auf unsere Webseite www.vhs-vo-geo.de. So können Interessierte nichts verpassen.“