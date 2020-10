Obernbreit vor 2 Stunden

Obernbreiter Zeitkapsel: Zeitreise zurück in das Jahr 1972

Viele Zeitungen und ein Satz der 1972 gültigen Geldstücke sowie eine Beschreibung der örtlichen und überörtlichen Situation durch den damaligen Pfarrer Ernst Finzel fanden sich in der Zeitkapsel, die in der Kugel auf dem Turmdach der St. Burkard-Kirche in Obernbreit aufbewahrt wurden. Bei der seit April laufenden Sanierung wurde diese nun herunter genommen und die Kapsel geöffnet. Was mit den Gegenständen, die sich wohl früher in der Kapsel befunden haben, passiert ist, das weiß Pfarrer Sebastian Roth nicht.