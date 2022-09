Feuerwehr Obernbreit: Neue Wege bei Personalsuche zahlen sich aus

Neue Wege bei Personalsuche zahlen sich aus Einsatzkräfte starten ungewöhnlicher Aktion - und werben gleich sieben Neue an

starten - und werben an Löschmeister froh - Ausbildung verläuft erfolgreich: "Alle Sieben auf der Zielgeraden"

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Obernbreit im Landkreis Kitzingen ging man während der Pandemie neue Wege, um Dorfbewohner vom Dienst bei der Feuerwehr zu überzeugen. Mit Erfolg, alle der neu gewonnenen Einsatzkräfte befinden sich mittlerweile im Endspurt ihrer Ausbildung.

"Kamen nie wirklich ins Gespräch": Feuerwehr geht bei Personalsuche neue Wege - und hat damit Erfolg

"Die Jahre zuvor haben wir es mit dem Tag der offenen Tür versucht, aufgrund der aufwendigen Vorbereitung und Veranstaltung kamen wir Feuerwehrleute mit den Dorfbewohnern aber nie wirklich ins Gespräch", erklärt Tobias Watzlik, seit 2019 Löschmeister und stellvertretender Kommandant seiner Einheit, im Gespräch mit inFranken.de.

Daraufhin habe man die Strategie geändert: "Wir sind von Haus zu Haus gegangen und haben nachgefragt, ob Interesse besteht. Einige Dorfbewohner haben sich unser Anliegen angehört, und diese haben wir dann zu öffentlichen Übungen eingeladen, um sich unsere Arbeit mal anzuschauen." Sieben Männer hätten sich anschließend in den Dienst der Feuerwehr Obernbreit gestellt.

Echten Personalmangel habe man in den letzten Jahren im Gegensatz zu vielen anderen freiwilligen Feuerwehren nicht gehabt - "allerdings bewegen sich einige Mitglieder nach jahrelanger Dienstzeit so langsam auf ihre 'Feuerwehrrente' zu. Dadurch entsteht auf absehbare Zeit eine größere Lücke, die wir füllen müssen", so Watzlik.

Ausbildung verläuft erfolgreich: "Alle Sieben mittlerweile auf der Zielgeraden"

Von den neuen Männern habe keiner über Erfahrung in der Feuerwehr verfügt, weshalb sie gegenwärtig noch in der Ausbildung seien: "Eine Feuerwehrausbildung besteht aus 70 Grundeinheiten - teils Theorie, teils Praxis. Dort lernt man seine eigene Ausrüstung kennen, wird auf Einsätze vorbereitet und nimmt an Übungen teil. Erst nach diesen 70 Unterrichtseinheiten geht es in den Einsatz", erläutert der Löschmeister.

Nach 40 weiteren Unterrichtseinheiten und zwei aktiven Dienstjahren gelte die Ausbildung dann als abgeschlossen. Erfreulicherweise laufe der Fortschritt gut: "Alle Sieben befinden sich mittlerweile auf der Zielgeraden und absolvieren ihre beiden Zusatzjahre." Insgesamt verfügt die Freiwillige Feuerwehr Obernbreit über 44 Einsatzkräfte.

Auch wenn man bereits auf sechs Feuerwehrfrauen in den eigenen Reihen zählen könne, seien Frauen bei diesem Mal leider nicht dabei gewesen: "Wir werden aber spätestens im nächsten Jahr wieder von Tür zu Tür gehen und erneut auf Mitgliederwerbung gehen", betont Watzlik.

Auch spannend: INGE verbessert Einsatzfähigkeit der Wasserwacht Kitzingen