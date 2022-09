Kitzingen vor 1 Stunde

INGE verbessert Einsatzfähigkeit der Wasserwacht Kitzingen

INGE, auf diesen Namen wurde das neue Flachwasserboot der Wasserwacht Ortsgruppe Kitzingen getauft. Der Name bezieht sich jedoch nicht auf verdientes weibliches Mitglied der Wasserwacht. "IN-GE" würdigt die Jahrzehnte lange Aufbauarbeit durch Ingo Ott und Gerd Wittig. Ortsgruppenvorsitzender Thomas Krämer und BRK-Kreisgeschäftsführer Felix Wallström dankten den beiden lange in Einsatzgruppe und Vorstand Aktiven, bei der Taufe des bereits im Dienst befindlichen Bootes im Rahmen des Sommerfests der Ortsgruppe. Die Anschaffung von Flachwasserbooten in der Wasserwacht Bayern erfolgt mit Blick auf eine verbesserte Einsatzfähigkeit bei regionalen, durch Starkregen bedingten Hochwasserereignissen. Die Aktiven der Wasserwacht freuten sich außerdem über vier neue Bootsleinen und zwei Wurfsäcke für Wasserretter, gesponsert durch Heiko Somorowsky, Inhaber der Sotel GmbH.