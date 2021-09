Wie geht der Markt Wiesentheid zum Thema "Nikolaus Fey" um? Wird die Grund- und Mittelschule, wie auch die Ortsstraße, die den Namen des Heimatdichters trägt, umbenannt? Dazu fand eine lebhafte Debatte in der Sitzung des Wiesentheider Gemeinderats statt.

An deren Ende ließ sich heraushören, dass man wohl die Schule umbenennen wird. Für diesen Schritt habe sich bereits die Grundschule ausgesprochen, bei der Mittelschule steht die Entscheidung noch aus. Der Gemeinderat um Bürgermeister Klaus Köhler einigte sich nun darauf, dass man bis November auf das Votum von dort warten wolle.

Die Ehrenbürgerwürde, die Fey von seinem Geburtsort einst verliehen bekam, müsse man ihm nicht entziehen, so Bürgermeister Köhler. Diese sei eh mit dessen Tod erloschen, so Bürgermeister Köhler. Schwieriger sei wohl in der Frage, ob auch die nach Fey benannte Straße einen anderen Namen bekommen solle. Das brächte für die Anwohner einiges an Aufwand und Kosten mit sich, meinten manche Räte. Mit der Dritten Bürgermeisterin Helma Schug (CSU) wohnt sogar ein Ratsmitglied in der betroffenen Straße. Sie gab zu bedenken, dass man dann auch alle andere Straßen in Wiesentheid überprüfen müsse. Das sei sehr aufwändig, dazu müsse man ein eigenes Gremium bilden, sagte Bürgermeister Köhler.

Er hatte zunächst von einem Vortrag berichtet, den der Schulleiter der Wiesentheider Grundschule, Carsten Busch, über Fey gehalten habe. Darin habe sich Busch intensiv mit der Person auseinander gesetzt und einige Facetten des 1881 in Wiesentheid geborenen Heimatdichters aufgezeigt. Für ihn, so Köhler, sei das sehr aufschlussreich gewesen. Er habe sich Fey als "viel krasseren Menschen" vorgestellt. Busch habe vorgeschlagen, an der Schule eine Tafel aufzustellen, die einerseits auf Feys kulturellen Verdienste hinweise. Andererseits solle auch der Grund darauf stehen, warum man der 1972 gebauten Schule den Namen entzogen habe.

Während mancher der Gemeinderäte sich in der Sitzung nicht recht festlegen wollte, hatte Harald Godron eine deutliche Meinung. Als Lehrer für Geschichte stehe er täglich vor jungen Menschen. Der Schulname sei nicht mehr tragbar, auch die anderen Schritte müsse man als Konsequenz gehen. Da dürfe man keine organisatorischen Gründe oder Bequemlichkeit vorschieben. Der Gemeinderat ließ die Entscheidung, ob die Straße nun umbenannt wird, noch offen.