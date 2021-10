Die Mitglieder der Mainsondheimer Liste (ML) waren am 8. Oktober zur Generalversammlung eingeladen, die aufgrund der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden musste, und somit erst 18 Monate später stattfinden konnte. Von den aktuell 72 Mitgliedern folgten 27 sowie einige interessierte Bürger der Einladung ins Sportheim, heißt es in einer Pressemitteilung der ML.

Nach seiner Begrüßung berichtete der Vorsitzende Rainer Langer über die Aktivitäten der ML seit der letzten Generalversammlung. Die Berichte des Kassiers sowie der Kassenprüfer schlossen sich an. Durch die ML-Mitglieder erfolgte jeweils die einstimmige Entlastung. Auch die notwendigen Satzungsänderungen wurden akzeptiert. So gibt es offiziell beispielsweise kein ML-Infoheft mehr, sondern die Veröffentlichung über Wissenswertes und Aktuelles erfolgen über die Homepage mainsondheim.de sowie über facebook und Instagram. Die Beitragserhöhung auf nunmehr sechs Euro Jahresbeitrag wurde ebenso übereinstimmend befürwortet: „Ein kleiner Beitrag für ein großes Engagement“, um die Belange der Bürger voranzubringen.

Es folgten die Neuwahlen. Rainer Langer stellte sein Amt als Vorsitzender zur Verfügung. Künftig wird Helmut Kapp, der seinen Vorgänger für die langjährige gute Arbeit dankte, an der Spitze des Vereins stehen. Hermann Pfannes, bisheriger Zweiter Vorsitzender, wurde in seinem Amt bestätigt. Mit Kassier Siegfried Weinig schied ein „Mann der ersten Stunde“ aus. Als neuer Kassier wurde Rainer Langer gewählt. Die bisherigen Kassenprüfer Jürgen Böhm und Hiltrud Kreisel wurden ebenfalls wiedergewählt. In der Schriftführung gibt es einen Wechsel: Für den bisherigen Schriftführer Silvio Zachert übernimmt Brigitte Kapp das Amt.

Helmut Kapp sowie die beiden Stadträte, Monika Günzel und Matthias Niedner, informierten und diskutierten schließlich noch über einige laufende sowie aktuelle Themen. Das ausführliche Protokoll ist auf der Homepage nachzulesen.