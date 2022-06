Kitzingen aktualisiert vor 20 Stunden

Millionenprojekt im Stadtrat: Startet der Umbau des Kitzinger Bahnhofs Anfang 2024?

Die Weichen für die Entwicklung des Kitzinger Bahnhofs will der Kitzinger Stadtrat in seiner Sitzung an diesem Donnerstag (18.30 Uhr; Alte Synagoge) stellen. Stimmt das Gremium der vorgelegten Planung zu, wird das Projekt europaweit ausgeschrieben und könnte Anfang 2024 beginnen. Die Stadt rechnet mit Kosten von mindestens 13,7 Millionen Euro. Sie dürften aber höher liegen, da einzelne Maßnahmen wie eine Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des geplanten Busdrehkreuzes nicht in der Kostenberechnung enthalten sind.