Für Michael Ort war der Montag dieser Woche ein großer Tag. Schwarzachs Bürgermeister Volker Schmitt führte den 37-jährigen Hörblacher in sein neues Amt als Leiter des gemeindlichen Bauhofs ein. Der gelernte Zimmerer hatte sich im Bewerbungsverfahren gegen 13 Konkurrenten durchgesetzt. In nichtöffentlicher Sitzung entschied sich der Schwarzacher Gemeinderat jüngst für den passionierten Handwerker, der auch Kommandant der Hörblacher Feuerwehr und Leiter der Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) des Landkreises Kitzingen ist.

An mehreren Arbeitsstellen hat der neue Bauhofchef bisher reichlich Erfahrungen gesammelt. Den Zimmererberuf erlernte Michael Ort bei der Schwarzacher Zimmerei Blass. Nach der Lehre war er bei der Firma Böhm in Markt Einersheim beschäftigt. Bei Beck Energy in Kolitzheim betreute er die Außenanlagen und Freiflächen für die Solaranlagen. 2015 kam er zum Bauhof in Albertshofen und vor eineinhalb Jahren zum Bauhof in Schwarzach. "Ich freue mich sehr, dass mir die Gemeinde das Vertrauen geschenkt hat", sagte Ort bei der Amtsübergabe. Er wünscht sich auch auf dem Bauhof ein gutes Miteinander wie bei der Feuerwehr, bei der er schon viele Jahre Führungsqualitäten bewiesen hat. Geboren ist der verheiratete zweifache Familienvater in Dettelbach, aufgewachsen in Hörblach. Seinen Hauptschulabschluss absolvierte er in Dettelbach. Bei der Amtsübergabe erinnerte das Gemeindeoberhaupt an den letzten Bauhofchef Erich Kuhn, der nach einer schweren Erkrankung früh starb. Zuvor leiteten Kurt Hillenbrand und Georg Zehnder den Bauhof mit seinen heute acht Mitarbeitern. "Wir sind mit unseren Eigengewächsen immer gut gefahren", lautete Schmitts Bilanz.