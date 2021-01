Zum Artikel "Impfstoff war am ersten Tag schon aufgebraucht" vom 7. Januar erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Impfung gegen Covid-19 – es gibt auch gute Nachrichten. Am Samstag, 2. Januar, las ich in der Zeitung, dass das Impfzentrum des BRK am Montag, 4. Januar, starten soll und dass die Möglichkeit besteht, sich online anzumelden.

Innerhalb von einigen Minuten konnte ich am Frühstückstisch zwei Impftermine für meine 91-jährige Mutter buchen, den ersten bereits am Montag, 4. Januar.

Diese problemlose Terminvergabe war die erste angnehme Überraschung, hatte ich doch in den Tagen davor gefühlte 100 Mal versucht, einen telefonischen Kontakt zur angegebenen Telefonnummer im Krankenhaus Kitzingen herzustellen (Terminvergabe für Impfung im Krankenhaus geht vorerst nur über das Telefon!).

Am Montag machte ich dann mit meiner Mutter eitere positive Erfahrungen: Parkplatz am Impfzentrum in den Marshall Heights direkt vor der Haustür (wichtig, weil meine Mutter schlecht zu Fuß ist); überaus freundliche Begrüßung; perfekt organisierte Anmeldung; Aufklärungsgespräch von einem engagierten Arzt, der wegen unklarem Blutverdünnungsmedikament sofort mit dem Hausarzt Rücksprache hielt; Impfung durch zwei nette Arzthelferinnen; großer heller Raum zur kurzzeitigen Überwachung der geimpften Personen.

Das ganze Procedere fand in einer sehr angenehmen Atmosphäre statt, wobei auch die sauberen und einfach, aber praktisch eingerichteten Räume beitrugen.

Als wir beim Verlassen des Gebäudes dann erfuhren, dass alle Personen des Impfzentrums 2 ehrenamtlich arbeiten, war unsere Bewunderung für deren tolle Leistung umso größer.

Wir möchten uns bei allen Beteiligten für ihr tolles Engagement bedanken! Ihr tragt dazu bei, dass wir positiv in die Zukunft blicken können und Corona besiegen werden. Macht weiter so!

Ingrid Lang

97318 Kitzingen