Kulturnotiz: Neues Format in der Abtei Münsterchwarzach

In der Abtei Münsterschwarzach startet ein neues Format: Das offene Atelier will die Kunst im Kloster präsentieren. Unter dem Titel "Werke aus dem Labyrinth der Zeit" öffnet Pater Meinrad Dufner von 18. Juli bis 2. August sein Kunstatelier, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Ausstellung beginnt mit einer Auftaktveranstaltung am 18. Juli, bei der Dufner über seine Inspiration, das "Labyrinth der Phantasie" bei einem Vortrag um 10.30 Uhr sowie um 15 Uhr sprechen wird. Eine Anmeldung zur Eröffnung ist nicht notwendig, allerdings ist eine Mund-Nasen-Maske für Besucher verpflichtend. Zudem sind Werkstattgespräche am Sonntag, 26. Juli, sowie 2. August jeweils um 15 Uhr und ein Konzert im Rahmen des Bildhauerkurses am 29. Juli um 20 Uhr geplant.

Das große Anliegen Dufners ist, den Schaffungsprozess vor dem Hinblick seiner eigenen Biografie zu zeigen, indem er Gäste ganz bewusst in "seine eigene Klausur" einlädt. Einblicke in sein Arbeiten, in das Entstehen möchte der Künstlerpater geben: "Fantasie ist etwas nicht Planbares. Viele meiner Kunstwerke sind aus eigentlich anderen Kunstwerken entstanden." Im persönlichen Gespräch mit dem Künstler können Interessierte sich noch intensiver mit den Werken befassen. Eine weitere Ausstellung mit Werken von Pater Polykarp Ühlein ist von 3. Oktober bis 1. November geplant.

Die Ausstellung im Atelierhaus der Abtei Münsterschwarzach ist von 18. Juli bis 2. August samstags und sonntags von 10.30 bis 17 Uhr ohne Voranmeldung geöffnet. An anderen Tagen wird um Vereinbarung unter Tel.: (09324) 20248 gebeten.