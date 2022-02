Marktbreit vor 1 Stunde

Krönender Abschluss der Faschingswoche

Als wohlverdiente Belohnung für die vergangenen Monate beging die Schulfamilie der Realschulen Marktbreit ihre Faschingswoche. An dieser gehörigen Portion Frohsinn in der Faschingszeit beteiligten sich Schüler, Lehrkräfte und das gesamte Schulpersonal. Zum Auftakt waren alle aufgerufen, sich in der Woche vor den Faschingsferien zu verkleiden. Lustige Ideen dafür gab das tägliche Motto vor. Die Themen "Underdressed", "Alles steht kopf", "Zeitreise", "Berufe" und "Overdressed" sorgten für den fröhlichen Rahmen des Kostüms. Die schönsten und originellsten Verkleidungen wurden von den Schülern prämiert. Tatsächlich erzeugten die zahlreichen amüsanten Kostüme immer wieder den ein oder anderen lautstarken Lacher. Als Abschluss der Mottowoche überraschte die Schulleitung die Schülerinnen und Schüler mit einem kleinen Faschingswagen. Das Helau, die bunten Kostüme und die süßen Geschenke ließen nicht nur die Schüleraugen erstrahlen. Bei sonnigem Wetter dauerte so die letzte Pause vor den Faschingsferien doch etwas länger als üblich.