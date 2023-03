Am Freitag (17. März 2023) ist es im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße zwischen Hoheim und Fröhstockheim im Kreis Kitzingen zu einem Unfall gekommen. Einem 46-jährigen Autofahrer ist ein Lkw entgegengekommen, von welchem eine 30 Zentimeter lange Eisenstange fiel und die Frontscheibe des Autos des 46-Jährigen durchschlug.

Der Mann wurde an der Schläfe getroffen. Er hielt sein Auto am Seitenstreifen, während der Lkw-Fahrer, der nichts davon mitbekommen hatte, weiter fuhr. Der 46-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in eine Würzburger Klinik gebracht.

Vorschaubild: © Golda/Pixabay.com (Symbolfoto)