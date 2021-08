Dettelbach vor 46 Minuten

Kleinkinderkino: „Meine Freundin Conni“

Das Animationsabenteuer „Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau“ läuft am Samstag, 21. August, um 14 Uhr im Kleinkinderkino des Cineworld im Mainfrankenpark. Im Film geht es laut Pressemitteilung um Conni, die zum ersten Mal ohne ihre Familie auf eine große Reise geht. Natürlich sind auch ihre besten Freunde Anna und Simon dabei, nur ihren Kater Mau darf sie nicht mitnehmen. Kaum in der Jugendherberge an der alten Burgmühle angekommen, entdeckt Conni, dass Mau als blinder Passagier mitgekommen ist. Er erkundet neugierig die Umgebung und richtet dabei jede Menge Unsinn an. Und dann verschwinden auch noch auf seltsame Weise Dinge aus der Herberge. Eintrittskarten können online unter www.cineworld-main.de gekauft werden, aber auch im Cineworld selbst ist eine Ticketkasse geöffnet. Aktuelle Informationen gibt es auch auf facebook und Instagram (@cineworld.mainfrankenpark).