Die Pläne sollen Kitzingen auf lange Sicht verändern. Vor allem der Bereich Königsplatz/Kaiserstraße soll neugestaltet werden, um die Aufenthaltsqualität für Einheimische und Gäste deutlich zu erhöhen.

„Natürlich wollen wir die Bevölkerung in diesen Prozess einbinden“, betont Oberbürgermeister Stefan Güntner. Digital seien dafür die Voraussetzungen geschaffen worden, wie die Stadt Kitzingen erklärt.

20 Büros haben sich am Realisierungs- und Ideenwettbewerb „Neugestaltung Kaiserstraße/Königsplatz" beteiligt. Deren Konzepte werden von Montag, 20. Februar, bis Freitag, 3. März, in den Räumen der ehemaligen Commerzbank in der Kaiserstraße 3 zu sehen sein.

„Die Bürger können sich dort ein Bild von den Überlegungen der Planer machen und anschließend online Ihre Meinungen zum Entwurf des 1. Preisträgers hinterlassen“, erklärt die Leiterin des Sachgebiets Stadtplanung, Bianca Buck.

Das Konzept von Holl Wieden Partnerschaft wird ab dem 20. Februar auf der Projekthomepage (https://kitzingen.stadtentwicklung.live) zur Verfügung stehen. Ähnlich wie bei der Bürgerbeteiligung im Vorfeld des Realisierungs- und Ideenwettbewerbes gibt es dort eine digitale Mitmachkarte, auf der Bürger ihre Kommentare und Anregungen hinterlassen können.

Die Öffnungszeiten der Commerzbank, werktags vom 20. Februar bis 3. März: donnerstags von 15 bis 19 Uhr, an allen anderen Werktagen von 10 bis 13 Uhr.

Am Donnerstag, 23. Februar, von 17 bis 19 Uhr und am Freitag, 24. Februar, von 10 bis 13 Uhr, wird Stadtplanerin Bianca Buck während der Ausstellung für gezielte Nachfragen zur Verfügung stehen.