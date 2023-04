Das Förderprogramm der Stadt Kitzingen für private Hausherren in Bezug auf die Nutzung regenerativer Energiequellen stößt auf große Resonanz. Wie die Stadt Kitzingen mitteilt, ist bereits Mitte April der Rahmen von 50 000 Euro ausgeschöpft.

Mit dem Förderprogramm will die Stadt Kitzingen einen Anreiz zur Zwischenspeicherung schaffen, damit die erzeugte Energie an dem Ort verbleibt, an dem sie verbraucht wird.

Gefördert wird die jeweils erstmalige Errichtung einer Photovoltaikanlage an oder auf Gebäuden, die Installation einer thermischen Solaranlage, die Installation einer Windkleinkraftanlage sowie die Installation entsprechender festinstallierter Stromspeicher.

Die Förderung wird für Einfamilienhäusern sowie für Mehrfamilienhäusern bis höchstens drei Wohneinheiten gewährt.

Neue Anträge können ab dem 1. Januar 2024 bei der Stadt Kitzingen gestellt werden.

