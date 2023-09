Kitzingen: Demenz oder Vergesslichkeit? - Vortrag und Ausstellung thematisieren Erkrankung

Wie die Stadt Kitzingen in einer Pressemeldung erklärt, sind Demenzerkrankungen eine große Herausforderung: Für die Betroffenen, ihre Angehörigen und die gesamte Gesellschaft. „Die Demenz wird in Zukunft immer mehr Menschen betreffen“, sagt Petra Dlugosch, Gerontologin und Sozialpädagogin. Am Donnerstag, 21. September, hält sie um 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus St. Elisabeth einen Vortrag über das Thema mit dem Titel „Demenz oder nur Vergesslichkeit?“– anschließend wird die Ausstellung „Wenn ich einmal dement werde ….“ eröffnet.

Was ist Demenz? Welche Formen gibt es? Wie können wir mit der Erkrankung leben und wie können wir ihr vorbeugen? Fragen, mit denen sich Petra Dlugosch in ihrem Vortrag beschäftigt. In der Ausstellung kommen Persönlichkeiten aus der Region zu Wort, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben.

Die Ausstellung ist bis zum 19. Oktober im Mehrgenerationenhaus zu sehen. Zum Vortrag ist eine Anmeldung unter Tel. 09321/9165422 oder Email: mgh.kitzingen@caritas-einrichtungen.de erwünscht.