Wie die Stadt Kitzingen in einer Pressemeldung ankündigt, sind die Bürgerinnen und Bürger der Kitzinger Siedlung zur Bürgerversammlung eingeladen.

Am Donnerstag, 14. September, geht es ab 19 Uhr in der Mensa des Schulzentrums um Angelegenheiten aus der Stadtverwaltung und die Maßnahmen in der Breslauer Straße.

Die Siedler können anschließend ihre Anregungen und Wünsche vortragen.