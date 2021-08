Dettelbach vor 1 Stunde

Kino unter dem Sternenhimmel

Das Cineworld-Open-Air-Kino geht in die nächste Runde: Den Eberhof-Krimi „Kaiserschmarrndrama“ gibt es am Donnerstag und Samstag, 2. und 4. September, im Mainfrankenpark zu sehen. Die Idylle des niederbayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer ist in Gefahr. Das liegt weniger daran, dass das dorfbekannte Webcam-Girl ermordet wurde – diesen Fall geht der Franz mit der gewohnten Tiefenentspanntheit an, heißt es in einer Mitteilung des Cineworlds. "Der Hochzeitsschneider von Athen"steht am Freitag, 3. September, auf dem Programm. Die erste Regiearbeit der deutsch-griechischen Autorin und Regisseurin Sonia Liza Kenterman ist eine romantische Komödie über einen Herrenschneider, der aus der Not heraus auf Hochzeitsmode umschult und sich dabei in seine Nachbarin verliebt. Die Filme starten jeweils bei Einbruch der Dunkelheit ab circa 21.15 Uhr, Einlass ab 20.30 Uhr. Sollte eine Vorstellung wegen Regens abgebrochen werden müssen, gibt es als Ersatz Freikarten für eine andere Open-Air-Vorstellung. Infos und Karten unter www.cineworld-main.de