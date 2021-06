Peanut, ein Zwergpudel, wurde am 3. Juni 2011 in Coburg bei Bamberg geboren. Mitte August zog er dann bei seiner Menschenfamilie in Schwarzach ein. Nach den Sommerferien 2011 durfte er dann schon stundenweise im Kindergarten sein. Von Anfang an war er Mittelpunkt bei den Kindern. Er wurde zum Schul- und Kindergartenhund ausgebildet. Im Februar 2014 legte er auch hierzu seine Prüfung ab. Seitdem ist er auch mit seinem Frauchen Moni Maier ein aktives Mitglied bei „Kind und Hund e.V.“, einem Präventionsprogramm für Schul- und Kindergartenkinder.

Peanut ist nun seit fast zehn Jahren regelmäßig in der Kindertagesstätte als Seelentröster, Mutmacher, Spielgefährte und vieles mehr tätig. Jeden Morgen wartet er schon ungeduldig darauf, zur Arbeit zu gehen. Auch an ihm ist Corona nicht spurlos vorübergegangen. Öfter mal musste er zu Hause bleiben. Der normale KiTa Alltag war nicht mehr gegeben, auch er musste sich an neue Abläufe und Regeln halten.

Seit zehn Jahren im Dienst der Kinder – und dies mit ganzem Herzen, viel Freude, Motivation und immer noch mit vollem Elan.

Moni Maier und Peanut ein Team fürs Leben.

Von: Monika Maier, KiTa-Leitung, Haus für Kinder St. Elisabeth, Kitzingen