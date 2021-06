In Rödelsee soll ein Fitnesspark beziehungsweise eine Fitnessstrecke ähnlich wie in Iphofen am See Richtung Ringsbühl oder auf der Traumrunde in Geiselwind entstehen. Nach den Vorstellungen der CSU-Fraktion, die einen entsprechenden Antrag gestellt hat, geschieht die Umsetzung innerhalb der nächsten fünf Jahre. Als erster Schritt könnte eine Boule-Anlage verwirklicht werden.

Die CSU-Fraktion stellt sich eine Umsetzung in Etappen vor, wohlwissend nämlich, dass schon einfachere, aber gute Fitnessgeräte etwa 2000 Euro das Stück kosten. Für dieses Jahr, so der Vorschlag der CSU, sollten 5000 Euro in den Haushalt eingestellt werden.

Er sei nicht dagegen, meinte Gemeinderat Otto Lindner (Freie Wähler Rödelsee-Fröhstockheim), aber "wir haben sehr viele Baustellen". Auch gebe es noch keinen gültigen Haushalt für dieses Jahr. Markus Ostwald (Fröhstockheimer Liste) sah es so wie Lindner. Erst solle man wie vorgesehen einen Arbeitskreis bilden, in Ruhe diskutieren und planen und dann umsetzen. Die Verwaltung müsse es auch umsetzen können.

Boule-Platz könnte schon dieses Jahr umgesetzt werden

Hermann Eickhoff (CSU) verwies eben auf die Zeitdauer der Umsetzung. Der stellvertretende Bürgermeister Bernd Lussert, der die Sitzung auch leitete, könnte sich vorstellen, dass ein Boule-Platz tatsächlich schon heuer umgesetzt werden könnte. Es gebe engagierte Bürger, die hier dabei seien. Einer von ihnen, Henry Holl, war auch in der Sitzung anwesend. Ihm wollte Lussert das Wort erteilen. Ostwald jedoch wünschte darüber erst einmal eine Abstimmung des Gremiums. Da nur zwei Räte dagegen stimmten, durfte Holl reden. Er berichtete von genügend aktiven Leuten in der Gemeinde, die selbst etwas tun können und auch wollen. Sie würden auch den Bouleplatz bauen, wenn die Gemeinde das Material stelle.

Holls Informationen überzeugten die Ratsmitglieder. Jetzt gibt es einen Arbeitskreis. Dieser besteht aus Mitgliedern der Familien Holl und Wandler sowie den Gemeinderäten Holger Kelle (Vertreter Hermann Eickhoff), Johannes Freimann (Otto Lindner) und Ralf Warm (Markus Ostwald). Im Blick des Arbeitskreises ist aber nicht nur Rödelsee, sondern sind auch Fröhstockheim und der Schwanberg.

Weiteres Thema in der Gemeinderatssitzung war die Vinfothek. Eine kleine Eröffnung der Vinfothek mit dem Arbeitskreis und Weinhoheiten hat bereits stattgefunden. Die offizielle Einweihung ist am Wochenende vom 2. bis 4. Juli geplant. Dies wird laut Lussert noch mit der Weinfestgesellschaft abgestimmt. Jeder Haushalt in der Gemeinde erhalte eine gesonderte Einladung mit einem Gutschein von fünf Euro, der aus dem Corona-Schutzschirm der Gemeinde finanziert werde.

Lussert: "Für mich war das erst einmal ein Schock"

In diesem Zusammenhang wies die Verwaltung auf die alte Traubenkelter im Innenhof des Schlosses Crailsheim hin. Hier gebe es die Befürchtung, dass das Objekt nicht mehr verkehrssicher sei und zurück gebaut werden müsse. Teile davon könnten in der späteren Innenausstattung verwendet werden. Jetzt soll das Teil begutachtet werden.

"Für mich war das erst einmal ein Schock", bekannte Bernd Lussert. Denn der Blick falle im Innenhof immer zuerst auf die Kelter. Die ist für Tobias Hemberger auch prägend für das Ambiente. Deswegen riet Johannes Freimann auch, erst einmal abzuwarten, was das Gutachten als Ergebnis bringe. Eventuell sollte man die alte Kelter auch absperren, da sie gerne auch als Sitzgelegenheit genutzt werde.