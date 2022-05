Kaltensondheim vor 1 Stunde

Kaltensondheim: Lagerfeuer führt zu Feuerwehreinsatz

Einen Feuerwehreinsatz lösten zwei 13-jährige Jungen am Sonntagabend in Kaltensondheim auf einem alten Militärgelände aus. Wie die Polizeiinspektion Kitzingen berichtet, hatten die Kinder dort ein kleines Lagerfeuer entfacht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Schaden entstand nicht. Die Polizei übergab die beiden Kinder an ihre Eltern.