Rödelsee vor 52 Minuten

Jugendliche klauen Geld aus der Kasse des Dorfladens

Drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren hielten sich am Dienstagvormittag abwechselnd im Rödelseer Dorfladen in der Zehntgasse auf. In einem unbeaufsichtigten Moment griff einer der Jungs in die Kasse und entwendete Bargeld.