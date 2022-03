Marktbreit aktualisiert vor 1 Stunde

Jugendliche demolieren öffentliche Toilette

Eine Gruppe Jugendlicher randalierte in einer öffentlichen Toilette in der Marktstefter Straße in Marktbreit. Sie schlugen mehrere Fensterscheiben ein und beschädigten die Toilettenanlage, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt.