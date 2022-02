Auch 2022 werden im Landkreis Kitzingen Waschmaschinen, Fernsehgeräte, Kühlschränke, Möbel und mehr während der Sperrabfallsammlungen direkt am Grundstück abgeholt. Darüber hinaus werden sperrige Haushaltsabfälle auch am Kitzinger Wertstoffhof angenommen. Weitere Informationen, insbesondere zu den Anmeldemöglichkeiten zur Abfuhr, findet man im neuen Ratgeber „Sperrige Abfälle entsorgen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt.

„Die Infobroschüre zum Sperrabfall lassen wir jedes Jahr an die Haushalte verteilen“, so die Abfallberater am Landratsamt Kitzingen. Neu ist seit 2022, dass die beauftragte Verteilfirma aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen den Ratgeber nicht mehr in die Briefkästen von Werbeverweigerern werfen darf. Diese können sich laut Mitteilung aber per E-Mail an abfall@kitzingen.de mit ihrer vollständigen Adresse an das Landratsamt Kitzingen melden und erhalten den Ratgeber, wie auch zukünftige Informationen aus der Kommunalen Abfallwirtschaft, per Post.

Zusätzlich kann der Ratgeber zum Sperrabfall auf www.abfallwelt.de kostenfrei bestellt oder als Pdf-Datei heruntergeladen werden. Exemplare liegen außerdem am Landratsamt Kitzingen sowie bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen aus.